Manavgat’a bağlı Bucakşeyhler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Seleukeia Antik Kenti, korumasızlık ve bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
İHA'nın haberine göre her gün binlerce turistin ziyaret ettiği antik kentin duvarları başta incir ağacı olmak üzere çeşitli bitkiler tarafından adeta istila edilmiş durumda.
Duvarlardaki ağaçların kökleri, duvarların her geçen gün biraz daha yıkılmasına ve yok olmasına neden oluyor.
Seleukeia Antik Kenti’nin Manavgat’a 12, Bucakşeyhler Mahallesine 4 kilometre mesafede olduğunu belirten Bucakşeyhler Mahalle Muhtarı Salih Özer, “Tüm çabalarımıza rağmen ne yazık ki eşi benzeri bulunmayan antik kent gözlerimizin önünde yok olup gidiyor.
Göreve geldiğim günden bugüne bu kentin korunması ve bakımının yapılması, elden gelirse restore edilmesi konusunda tüm mercileri bilgilendirdik. Yolunu bile yıllar süren mücadele sonucunda yarım yamalak yaptırabildik.
Şu an görüldüğü gibi binlerce turist Seleukeia Antik Kenti’ni ziyaret etmekte, saatlerce burayı gezebilmektedir. Giriş-çıkışında hiçbir güvenlik ve önlem bulunmamaktadır. Görüldüğü gibi ayakta kalan nadir duvarlar içerisinde başta incir ağacı olmak üzere çeşitli bitkiler çıkmakta, bu bitkilerin kökleri duvarların patlayıp yıkılmasına neden olmaktadır.
Eğer gerekli önlem alınmaz ise kısa bir süre sonra ayakta eser kalmayacaktır. Yetkilileri Seleukeia Antik Kenti yok olmadan önlem almaya davet ediyorum” dedi.
MÖ 3. YÜZYILDA KURULAN BİR LİMAN ŞEHRİ
Manavgat Bucakşeyhler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Seleukeia Antik Kenti, Manavgat’a 12 kilometre mesafede bulunuyor. Varlığını sürdürdüğü bölgeye farklı bir atmosfer katan Seleukeia Antik Kenti, hamam, iki katlı bir agora ve bir şapel kalıntısına ev sahipliği yapıyor.
Değişik mimarisiyle dikkat çeken Seleukeia Antik Kenti, şu anki haliyle bile manzarasıyla ziyaretçilerini büyülemeyi başarıyor.
Seleukeia Antik Kenti'nin gerçek isminin Lyrbe olduğu tahmin ediliyor. Asıl Seleukeia'nın ise Helenistik çağda, yani MÖ 3. yüzyılda kurulan bir liman şehri olduğu ve büyük ihtimalle Side'nin batı kıyısında yer aldığı düşünülüyor. Zira Lyrbe'de çıkarılan kalıntıların, daha önceye, yani Klasik Çağ'a ait olduğu belirtiliyor.
Lyrbe Antik Kenti'nde Side dilinde yazıtlar bulunmuş. Bu yazıtlar, bu yerleşimin Antik Çağ'da Side kentiyle aynı halk tarafından iskan edildiğini kanıtlar nitelikte.
Günümüzde Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılara sahip olan Seleukeia Antik Kenti'nde, sur duvarları, Pamphylia bölgesinin en iyi korunmuş agorası, hamam, tapınaklar, sarnıçlar, kilise ve mezar yapıları kesinlikle görülmeye değer nitelikte.
1972-1979 yılları arasında Prof. Dr. Jale İnan başkanlığında İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında heykeltıraşlık eserleri ve mozaikler bulunmuş.
Bu kalıntılar, günümüzde Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Daha sonraki yıllarda bulunan diğer eserler ise Side Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor.
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