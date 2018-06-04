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Seleukeia Antik Kenti'nin gerçek isminin Lyrbe olduğu tahmin ediliyor. Asıl Seleukeia'nın ise Helenistik çağda, yani MÖ 3. yüzyılda kurulan bir liman şehri olduğu ve büyük ihtimalle Side'nin batı kıyısında yer aldığı düşünülüyor. Zira Lyrbe'de çıkarılan kalıntıların, daha önceye, yani Klasik Çağ'a ait olduğu belirtiliyor.