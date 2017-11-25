Manavgat'ta şüpheli paketten aranan şahıs çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde PTT önünde telefon kulübelerinin yanında uzun süre alınmayan valizler şüpheli paket paniği yaşanmasına neden oldu. Ali Badem isimli güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldığı sırada gelen ve valizlerin kendisine ait olduğunu söyleyen şahsın polis tarafından aranan başka bir Ali Badem olduğu belirlendi. Gözaltına alınan valizlerin sahibi Ali Badem çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Antalya Caddesi üzerinde bulunan PTT Manavgat Şubesi önünde şüpheli paket paniği yaşandı. PTT önündeki telefon kulübelerinin yanına bırakılan ve uzun süre alınmayan valizler, PTT güvenlik görevlisi Ali Badem tarafından tarafından emniyete bildirildi.

PTT binası önüne gelen polisler, valizlerin yakınındaki vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra bant çekerek vatandaşların olay yerine girmelerini engellemeye çalıştı. Bu sırada PTT'den çıkan bir şahıs valizlerin kendisine ait olduğunu, PTT'den para gönderirken işlerinin uzadığını belirterek polislerle birlikte valizleri açtı. Valizlerde şahısa ait kıyafetler çıktı. Şahsın kimlik kontrolünü yapan polisler 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan arandığının belirlenmesi üzerine adının Ali Badem olduğu belirlenen şahsı valizlerle birlikte Şelale Polis Karakoluna götürdü. Ali Badem, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. Hem güvenlik görevlisi, hem de valizlerin sahibinin Ali Badem olması ise kısa süreli karışıklığa sebep oldu.