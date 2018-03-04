Bu sezon Pep Guardiola yönetiminde rekor üstüne rekor kıran ve sadece 1 kez yenilen Manchester City, Antonio Conte yönetiminde beklentilerin gerisinde kalan Chelsea'yi ağırladı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmanın tek golü, ikinci yarının hemen başında geldi. 46. dakikada sahne alan Bernardo Silva, David Silva'nın asistini değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 2, 2018

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City maçı 1-0 kazanmasını başardı. Mavi-beyazlılar, bu sonucun ardından puanın 78'e yükseltti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Chelsea ise 53 puanda kaldı.

İLKAY'DAN PAS REKORU

Chelsea'yi 1-0 yenen Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 174 pas denemesiyle İngiltere Premier Lig rekorunu kırdı.

Manchester City'nin, İngiltere liginin 29. haftasında Chelsea'yi 1-0 yendiği maç, pas bakımından rekor istatistiklerle sonuçlandı.

Ev sahibi City'nin karşılaşma boyunca yaptığı 902 pas, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 2003-04 sezonundan bu yana Premier Lig'de bir takımın ulaştığı en yüksek isabetli pas sayısı oldu.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 167'sinde isabet bulduğu 174 pas denemesiyle Premier Lig rekorunu kırdı.

İlkay böylece rekoru, 155'i isabetli 161 pas deneyen Joel Matip'ten aldı. Fakat başarı oranı açısından yüzde 96,2'ye karşılık yüzde 95,9 ile Matip'i geçemedi.

İlkay haricinde Zinchenko (147), Otamendi (119) ve David Silva'nın (107) 100'ün üstünde isabetli pas atması dikkati çekti.