İngiltere liginde mücadele eden Manchester City, evinde İsviçre lig takımlarından Basel'i konuk edecek. Şampiyonlar Liginin ilk maçında Manchester City deplasmada Basel'i 4-0 yenmişti. Son 16 tura kalan iki takım finale yükselmek için kozlarını bu akşam paylaşacak. Futbolseverler maç heyecanını canlı yaşamak için Manchester City - Basel maçının ne zaman oynanacağı ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Manchester City - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi? İşte detaylar...

MANCHESTER CİTY - BASEL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında Manchester City ile Basel karşı karşıya gelecek. Etihad stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Çek asıllı Pavel Kralovec düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Roman Slysko ve Ivo Nadvornik yapacak. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk maçı kendi sahasında 4-0 kaybedip tur atlayan takım olmadı.

Manchester City, evinde oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi grup maçında yenilgi yüzü görmezken (9G 3B), son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Manchester City, Devler Ligi'nde oynadığı son 12 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle ayrılan Basel, dış sahada oynadığı son iki eleme turu maçında ise toplam 11 gol yiyerek mağlup oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde köşe vuruşlarından altı gol bulan Manchester City, turnuvanın en yüksek sayısına sahip ekip konumunda.

Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son altı maçta dört asist yaptı.

Dimitri Oberlin, Basel'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki deplasman maçında da gol atmayı başardı.