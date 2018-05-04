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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, sezon sonunda Yaya Toure'nin takımdan ayrılacağını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Guardiola "Yaya, bu macera başladığında kulübe geldi. Şu an, onun yapmış oldukları sayesinde buradayız. Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini için çok önemli bir oyuncuydu" dedi.