Manchester City'de Mendy depremi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Fransız futbolcusu Benjamin Mendy'nin sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, geçen hafta Crystal Palace ile oynanan maçta sağ dizinden sakatlanan 23 yaşındaki defans oyuncusunun yarın ameliyat edileceği bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada, Benjamin Mendy'nin sağ diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği duyuruldu.

İngiliz ekibi, Mendy'yi sezon başında Fransa'nın Monaco ekibinden kadrosuna katmıştı.