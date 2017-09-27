Manchester City durdurulamıyor

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester ekibi, 9 Eylül'de oynadıkları ve 5-0 kazandıkları Liverpool maçından bu yana üçü ligde, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 5 karşılaşmada rakip fileleri 22 kez havalandırdı.

"Devler Ligi"nde Feyenoord'u 4-0, Shakhtar Donetsk'i 2-0, Premier Lig'de de Liverpool'u 5-0, Watford'u 6-0 ve Crystal Palace'ı 5-0 gibi farklı skorlarla mağlup etmeyi başaran Manchester temsilcisi, sezon başında Benfica'dan renklerine bağladığı 24 yaşındaki Ederson'un koruduğu kaleyi gole kapadı.

Bu karşılaşmalarda 6 gol atan Arjantinli yıldız Sergio Agüero, takımın skor yüküne en fazla katkı yapan futbolcu oldu. 29 yaşındaki oyuncuyu 4'er golle Gabriel Jesus ve Raheem Sterling, 3 golle Leroy Sane, 2 golle John Stones, birer golle de Kevin De Bruyne, Nicolas Otamendi ve Fabian Delph izledi.

David Silva'nın 6, Belçikalı De Bruyne'nin 4 asist yaptığı Manchester ekibinde, Sergio Agüero ve yeni transfer Kyle Walker 3'er, Leroy Sane 2, Monaco'dan sezon başında takıma katılan Benjamin Mendy ile Bernardo Silva birer gol pası verdi.

Gollerin 11'ini sağ, 5'ini sol ayakla atan Manchester Cityli futbolcular, 6 golü de kafa vuruşuyla kaydetti. Guardiola'nın öğrencileri, ilk yarım saatlik bölümde 5, ikinci yarım saatlik bölümde 8, son bölümde ise 9 gol attı.

PREMIER LİG'E GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Manchester City, Premier Lig'e en gollü başlangıç yapan takımlardan biri oldu.

Premier Lig'in 25 yıllık tarihinde ilk altı haftada 22 gol atarak sezona başlayan Manchester United (2011-12) ve Newcastle United (1994-95) bu alanda rekoru ellerinde bulunduruyor.

Geride kalan haftalarda 21 kez rakip fileleri sarsan Manchester City, 2004-05 sezonunda Arsenal ve 2010-2011 sezonunda Chelsea'nin ardından bu gol sayısını yakalayan üçüncü ekip oldu. Bol gollü performanslarına karşın bu dört sezonda da takımlar şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

TILSIMI LONDRA DEPLASMANI BOZABİLİR

Geçen sezon lige 6'da 6 yaparak bu sezondan daha iyi bir başlangıç yapan Manchester City, yedinci hafta maçında Londra deplasmanından mağlubiyetle dönmüştü.

Guardiola ve Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun İspanya'nın ardından bir kez daha karşı karşıya geldiği Manchester derbisinden galibiyetle ayrılan Katalan çalıştırıcı, yedinci haftada Tottenham'a 2-0 yenilmiş ve takımının namağlup unvanını kaybetmesine engel olamamıştı.

Başkent ekiplerinden Watford ve Crystal Palace'a bu sezon toplam 11 gol atan Manchester City, cumartesi günü deplasmanda son şampiyon Chelsea ile karşılaşacak.

AGUERO FIRSAT TEPTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında penaltı atışından ve net pozisyonlardan yararlanamayan Agüero, kulüp tarihe geçme şansını başka maça bıraktı.

2011-12 sezonundan bu yana Manchester City formasını giyen ve 176 gol atan Arjantinli yıldız, bir gol daha atması halinde Eric Brook'a ait kulübün en çok gol atan futbolcusu unvanına ortak olacak.

BARCELONA VE NAPOLI KAYIPSIZ

Altı haftanın geride kaldığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde İspanyol ekibi Barcelona ve İtalya'nın Napoli takımları 6'şar galibiyetle yollarına kayıpsız devam ediyor.

Birer beraberliği bulunan Manchester City ve Nuri Şahin'in formasını giydiği Alman temsilcisi Borussia Dortmund ise 16'şar puanla liglerinde liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester City 19 gollük averajla bu alanda en iyi takım olarak göze çarparken, Barcelona ve Borussia Dortmund'un 18, Napoli'nin de 17 gollük averajı var.

VURDUĞU GOL OLUYOR

Premier Lig ve Avrupa kulvarında çıktığı maçlarda başarılı pas oranında yüzde 90'ın altına hiç düşmeyen Manchester City, isabetli şutlarının yarısında gol üretti. Rakip kaleye 5 maçta 43 isabetli şut gönderen Manchester ekibi, bunların 22'sinde gol bulmayı başardı.

Guardiola'nın öğrencilerinin maçlardaki performansı şöyle:

Karşılaştığı takım Topla Oynama Toplam / İsabetli Şut Başarılı Pas / Oran Liverpool (5-0) % 66 13 / 10 658 - % 90 Watford (6-0) % 67 28 / 10 576 - % 90 Crystal Palace (5-0) % 72 25 / 9 656 - % 91 Feyenoord (4-0) % 72 11 / 8 778 - % 92 Shakhtar Donetsk (2-0) % 56 18 / 7 545 - % 90