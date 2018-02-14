Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Basel ile Manchester City karşı karşıya geldi. Maça City çok etkili ataklarla başladı ve 14. dakikada İlkay ile 1-0 öne geçti. Bu golün 4 dakika sonrasında ise sahneye Bernardo Silva çıktı ve durum 2-0 oldu. Adeta Basel yarı sahasına çöken Manchester City, 23. dakikada Agüero ile farkı 3'e çıkardı.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci yarıya da aynı tempoyla başlayan City, 53. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle maçta durumu 4-0'a getirdi. 4-0'dan sonra frene basıp oyunun kontrolünü eline alan City, ilk maçta büyük bir avantaj yakaladı.