Manchester City - Huddersfield Town rakamlar

Manchester City ve Huddersfield Town, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Maç öncesi Manchester City 93 puanla 1. sırada, Huddersfield Town 35 puanla 16. sırada bulunuyor. Manchester City son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Huddersfield Town son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 131 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Manchester City kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.80, Huddersfield Town sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Manchester City son hafta oynanan Huddersfield Town maçında 5-1 kazandı.

Huddersfield Town, Manchester City karşılaşmaında 5-1 yenildi.

Manchester City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 15 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Manchester City, kendi sahasında 58 gol attı, 13 gol yedi.

Huddersfield Town, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Huddersfield Town 11 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.