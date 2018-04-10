Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Devlet Ligi'nin çeyrek final ilk ayağında karşılaşan Liverpool ile Manchester City, bugün rövanş maçına çıkıyor. İlk karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrılarak avantajlı olan Liverpool ile kritik maça çıkacak olan Manchester City'in bu karşılaşması heyecanlı dakikalara sahne olacak. Peki, Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Manchester City - Liverpool maçı detayları...

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

STAT: Etihad Stadyumu

YAYIN: Tivibu Spor 2

TARİH: 10 Nisan 2018 Salı

SAAT: 21.45

HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Palomar

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Manchester City 2, Liverpool 6 galibiyet aldı. 2 maç ise beraberlikle sonlandı.

Mancester City ve Liverpool arasında geçtiğimiz hafta oynanan maçta Liverpool evinde 3-0 kazanmış ve avantajı yakalayan taraf olmuştu.

İLK MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool kendi sahasında Manchester City'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Anfield Road'ta oynanan müsabakaya oldukça etkili başlayan ev sahibi ekip, 12'nci dakikada sezonun flaş isimlerinden Mohamed Salah'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 20'nci dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile farkı 2'ye çıkartan Liverpool, 31'inci dakikada Sadio Mane ile skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı Liverpool'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık galibiyeti ile noktalandı.