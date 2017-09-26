Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Pep Guardiloa yönetimindeki İngiliz devi Manchester City, evinde Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor. Peki Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta?
MANCHESTER CİTY - SHAKHTAR DONETSK
Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Portekizli hakem Manuel De Sousa, zorlu maçta düdük çalacak. Sousa'nın yardımcılığını Alvaro Mesquita ve Ricardo Santos yapacak. Zorlu mücadele Tivibu Kanal 82'den canlı izlenebilecek.
- İki takım tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.
- Manchester City, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.
- Shakhtar Donetsk, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Manchester City, oynadığı son 5 maçta 22 gol attı, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
- Shakhtar Donetsk, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
- Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 9 maçı kaybetmedi.
- Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 37 maçın hepsinde gol oldu.
- Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 deplasman maçını kaybetti ve bu maçlarda hiç gol atamadı.
- Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 deplasman maçında 14 gol yedi.
- Manchester City'de Şampiyonlar Ligi'nde en golcü isimler arasında 2 gol ile John Stones ve 1'er gol ile Gabriel Jesus ve Sergio Agüero bulunuyor.
- Shakhtar Donetsk'te en golcü isimler arasında 1'er golle Facunda Ferreyra ve Taison bulunuyor.
SON MAÇ KADROLARI
Manchester City: Ederson, Kyle Walker, John Stones, Benjamin Mendy, Nicolas Otamendi, Fernandinho, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, David Silva, Gabriel Jesus, Sergio Agüero
Shakhtar Donetsk: Andriy Pyatov, Ismaily, Ivan Ordets, Darijo Srna, Yaroslav Rakitskiy, Fred, Marlos Bonfim, Taras Stepanenko, Bernard Duarte, Taison, Facundo Ferreyra
- manchester city
- Shakhtar Donetsk
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.