Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Pep Guardiloa yönetimindeki İngiliz devi Manchester City, evinde Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor. Peki Manchester City - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MANCHESTER CİTY - SHAKHTAR DONETSK

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Portekizli hakem Manuel De Sousa, zorlu maçta düdük çalacak. Sousa'nın yardımcılığını Alvaro Mesquita ve Ricardo Santos yapacak. Zorlu mücadele Tivibu Kanal 82'den canlı izlenebilecek.

İki takım tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

Manchester City, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Shakhtar Donetsk, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Manchester City, oynadığı son 5 maçta 22 gol attı, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Shakhtar Donetsk, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 9 maçı kaybetmedi.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 37 maçın hepsinde gol oldu.

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 deplasman maçını kaybetti ve bu maçlarda hiç gol atamadı.

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 deplasman maçında 14 gol yedi.

Manchester City'de Şampiyonlar Ligi'nde en golcü isimler arasında 2 gol ile John Stones ve 1'er gol ile Gabriel Jesus ve Sergio Agüero bulunuyor.

Shakhtar Donetsk'te en golcü isimler arasında 1'er golle Facunda Ferreyra ve Taison bulunuyor.

SON MAÇ KADROLARI

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, John Stones, Benjamin Mendy, Nicolas Otamendi, Fernandinho, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, David Silva, Gabriel Jesus, Sergio Agüero

Shakhtar Donetsk: Andriy Pyatov, Ismaily, Ivan Ordets, Darijo Srna, Yaroslav Rakitskiy, Fred, Marlos Bonfim, Taras Stepanenko, Bernard Duarte, Taison, Facundo Ferreyra

manchester city

Shakhtar Donetsk