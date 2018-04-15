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Guardiola o maç için "3-1 kazandık ve 15 dakikada ilk yarının toplamından bile fazla topla buluştum" diyor. O maçı otobiyografisinde şöyle anlatıyor:

"İki adımlık bir pozisyon değişikliğiyle bile oyun ritmini büyük ölçüde değiştirebiliyordum. Tort, futbolu onu icat edenlerden daha iyi biliyor.” 13 yaşındaki bir çocuk bile yapabiliyorsa...