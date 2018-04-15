Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola şampiyonlukla tarih yazdı!
15.04.2018 - 20:07 | Güncelleme:
Manchester City, Manchester United'ın Old Trafford'da West Bromwich Albion'a 1-0 kaybetmesiyle Premier Lig'in bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti!
1
1|63
2016-17 sezonu başında Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola, kariyerinin 6. lig şampiyonluğunu kazandı! Manchester City'nin başına geçtiğinden bu yana 450 milyon Euro'yu bulan transfer harcaması yapan Guardiola, bu şampiyonlukla birlikte geride kalan haftalarda birçok geride bırakabilir! Guardiola, 10 yılı geride kalan kariyerinde 23. kupasını kaldırdı!
HABERİN DEVAMI
2
2|63
EN FAZLA GOL REKORU GELEBİLİR
Bu sezon ligde beş maçta 5 ve üzeri gol atmayı başaran Guardiola'nın öğrencileri, bu performanslarını devam ettirmesi halinde Chelsea'nin 2009-2010 sezonundaki 103 gollük rekorunu geride bırakabilir.
3
3|63
Manchester City, ligde şu ana kadar 33 haftada 93 kez rakip fileleri havalandırdı.
4
4|63
Halihazırda 69 gollük averajı bulunan Manchester ekibi, 2009-10 sezonunda Chelsea'ye ait 71 gollük rekor averajı geçmeye çok yakın.
HABERİN DEVAMI
5
5|63
EN FAZLA PUANLA ŞAMPİYONLUK!
Ligde 87 puanla şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, yine Chelsea'ye ait olan 95 puanlık rekoru kırmaya çok uzak değil.
6
6|63
Manchester ekibi, kalan 5 maçta 9 puan alması halinde başkent temsilcisinin 2004-05 sezonundaki rekorunu kıracak. Tüm maçlarını kazanması durumunda ise 105 puan gibi ulaşılması zor bir rekora imza atacak.
7
7|63
EN FAZLA GALİBİYET!
Ligde 33 haftada 28 galibiyet, 3 beraberlik alan Manchester City, 2016-17 sezonunda Chelsea'nin 30 maçla kırdığı en fazla galibiyet rekorunu kırmak için 3 karşılaşmayı kayıpsız geçmeye çalışacak.
HABERİN DEVAMI
8
8|63
Manchester City, seri yakalaması halinde ise sezonu 34 galibiyetle kapatma şansına sahip.
9
9|63
Bu sezon sahalarında sadece Everton ile berabere kalarak puan kaybeden Guardiola'nın öğrencileri, kalan 3 iç saha maçını da kazanmaları durumunda Chelsea'nin 2005-06, Manchester United'ın 2010-11 ve kendilerinin 2011-12 sezonundaki 18 maçlık rekoruna ortak olacak.
10
10|63
Manchester City, deplasmanda West Ham United ve Southampton maçlarını kazanırsa Chelsea'nin 2004-05 sezonundaki 15 maçlık deplasman galibiyeti rekorunu 16 maçla geride bırakacak.
HABERİN DEVAMI
11
11|63
SAVUNMA HARCAMASINDA REKOR!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, iki sezonda en çok savunmaya transfer yaptı.
12
12|63
Manchester City ile kupasız geçen ilk sezonun ardından bu yıl ligde şampiyonluğu kazanan 47 yaşındaki Katalan teknik adam, iki yılda yaklaşık 450 milyon Euro'yu bulan transfer harcamalarının yarısından fazlasında tercihini savunma oyuncularından yana kullandı.
13
13|63
Deneyimli teknik adamın ilk sezonunda Everton forması giyen John Stones'a 47,5 milyon Euro veren Manchester temsilcisi, ikinci sezonda ise Benjamin Mendy'e 52, Kyle Walker'a 50, Danilo'ya 26,5 ve son olarak da Aymeric Laporte'ye 57 milyon Euro bonservis ödedi.
HABERİN DEVAMI
14
14|63
Savunma oyuncularına 233 milyon Euro bütçe ayıran Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyarder iş adamı Şeyh Mansur'un sahip olduğu Manchester City, orta saha oyuncuları için 131, kaleciler için 53 milyon Euro harcarken, 32 milyon Euro ile en az forvet oyuncuları için bonservis verdi.
15
15|63
Manchester City'nin kaleci, orta saha ve forvet transferleri için harcadığı toplam 216 milyon Euro'luk rakam, savunma oyuncularına verilen 233 milyon Euro gerisinde kaldı.
16
16|63
EN FAZLA MAÇTA GOL YEMEME REKORU DA CITY'DE
Manchester City, 32 haftada 21 maçı gol yemeden tamamlarken, kalesinde toplam 18 gol gördü.
HABERİN DEVAMI
17
17|63
Guardiola'nın öğrencileri en çok golü 4-3'lük skorla bu sezon ilk mağlubiyetlerini aldıkları Liverpool karşısında yedi. Manchester City, geçen sezonun ilk 24 haftasında ise kalesinde 29 gole engel olamamıştı.
18
18|63
EN İYİ BAŞLANGICI YAPMIŞLARDI
İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde 17 maçta 52 gol atarak rekor kıran Manchester City, Premier Lig tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı.
19
19|63
Çeyrek asrı geride bırakan Premier Lig'in 11 haftalık periyodunda tüm kulvarlarda rakip fileleri 52 kez havalandıran ilk takım olmuştu. Katalan teknik adam yönetimindeki Manchester City, Aralık 1946 ile Şubat 1947 arasında yakaladığı 9 maçlık galibiyet serisini egale etmişti. Guardiola ise, Premier Lig'de 11 haftada 31 puan toplayan üçüncü teknik adam unvanını elde etmişti.
HABERİN DEVAMI
20
20|63
Daha önce ilk 11 haftada 31 puan toplayan Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea 2005-06 sezonunda, Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Manchester City de 2011-12 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti.
Peki bu başarı nasıl geldi? İşte Pep Guardiola ve Manchester City'nin evrimi:
21
21|63
Pep Guardiola'nın başarılı olmasını istiyorsanız ona huzur sağlamalısınız. Otoritesini sorgulamamalı ve arkasında durmalısınız. Katalan teknik direktör, Barcelona'dayken Joan Laporta'nın yerine Sandro Rosell'in gelmesinin ardından ayrılık kararı aldı ve Katalan ekibiyle arasına 6 bin kilometrelik bir mesafe koyarak New York'ta dinlenmeye gitti!
22
22|63
Guardiola, Bayern Münih'in başına geçtikten sonra Alman devinde de sorunlar yaşadı. Takımda sık sık sakatlık yaşanmasından kulübün 38 yıllık doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt'ı sorumlu tuttu ve bu süreç doktorun istifasıyla sonuçlandı! Yönetim arkasında durdu...
HABERİN DEVAMI
23
23|63
Ancak Bavyera'da işler yolunda giderken Karl-Heinz Rummenige'nin Temmuz 2015'te Çin'de yaptığı "liderleri" olmadan da başarılı olabilecekleri açıklamasıyla birlikte değişti. Pep istenmediği yerde durmazdı ve İngiltere'yi tercih etti!
24
24|63
TAKTİKSEL DEHASI GENÇ YAŞLARINA İNİYOR!
Guardiola, futbolda yeni dönem teknik direktörleri arasında en önemli isimlerden biri. Birçoklarınca futbolu değiştiren, yön veren insan olarak anılıyor. Bunun da altında tabii ki taktiksel dehası yatıyor. Katalan menajer, bu yetiye sonradan sahip olmadı, doğduğundan bu yana vardı!
25
25|63
La Masia’nın eski patronu Oriol Tort, devre arasına 1-0 geride giren takımının 13 yaşındaki sıska orta saha oyuncusuna uygulaması pek de kolay olmayan şu talimatı vermişti: “Şimdi ‘sahte kanat’ olarak oynayacaksın!” Yine de Guardiola orta yuvarlak ve kanat oyuncusu arasındaki boşluğu başarıyla doldurmuştu.
HABERİN DEVAMI
26
26|63
Guardiola o maç için "3-1 kazandık ve 15 dakikada ilk yarının toplamından bile fazla topla buluştum" diyor. O maçı otobiyografisinde şöyle anlatıyor:
"İki adımlık bir pozisyon değişikliğiyle bile oyun ritmini büyük ölçüde değiştirebiliyordum. Tort, futbolu onu icat edenlerden daha iyi biliyor.” 13 yaşındaki bir çocuk bile yapabiliyorsa...
27
27|63
"RONDO" OLARAK BİLİNEN ORTADA SIÇAN METODU...
Guardiola antrenmanlarını "rondo" olarak belirttiği ortada sıçan oyunuyla başlatıyor. Oyuncular topu son sürat çevirirken bir yandan da yüksek sesle sayıyorlar ve 30 pasa ulaşınca bir gol sayılıyor. Topu kaptıranda herkesin bildiği üzere ceza olarak ortaya geçiyor.
28
28|63
Rondo’nun bir diğer versiyonu ise fazladan üç oyuncu gerektiriyor. Bu oyuncular, dörde dört yapılan çalışmada top hangi takımdaysa oraya dahil olup egzersizi yediye dört haline getiriyor.
HABERİN DEVAMI
29
29|63
Burada kural, topu kaybeden tarafın hemen pres yapıp topu geri kazanmaya çalışması. Bu sayede hem topu kaybettikten sonraki refleks süresini geliştirmeye, hem de topu kazanan tarafın çok daha dikkatli davranmasına yönelik çalışması yapılıyor.
30
30|63
“Buradaki amaç, savunmada olan tarafın topun durumuna göre pozisyon alma becerisini geliştirmek” diyor Pep. “Bunu yaptığınızda, kanat değiştirip hücum etmeyi öğreniyoruz. İşte bu yüzden pası belli bir amaç doğrultusunda vermelisiniz. Rakibin pozisyonunu gözlemle ve sonra ani bir darbeyle yumruğu indir!”
31
31|63
TAKIMI BİR MAESTRO ETRAFINA DİZAYN EDİYOR!
FourFourTwo'da Andrew Murray, Pep'in takımı bir maestro etrafına inşa ettiğini söylüyor. Durum gerçekten de böyle! Barcelona'da bu oyuncu genelde Sergio Busquets oldu, Bayern'de de bu rolü Thiago Alcantara, Xabi Alonso ya da Philipp Lahm'dan biri üstlendi. Guardiola her maçta özel bir oyuncu seçer ve oyunu yönlendirmekle görevlendirir.
HABERİN DEVAMI
32
32|63
2001 yılında yayımlanan otobiyografisinde şöyle diyordu: “Johan Cruyff, bana faul yapılmasının kendi hatam olduğunu çünkü topu ayağımda fazla tutmuş olduğumu söylerdi. Topu çok önceden ayağımdan çıkartmam gerekiyordu.”
33
33|63
Marti Perarnau’nun 2014 yılında kaleme aldığı, Guardiola’nın Bayern’deki ilk sezonunu konu alan Pep Confidential kitabı için verdiği röportajda “Rakibe yine açığa oynayacağımı düşündürür ve onları kandırırdım ” demişti. “Sonra bir anda santrfora doğru yolladığım derinlemesine pasla onları hazırlıksız yakalardım.”
34
34|63
Lahm’ı alışılagelmiş pozisyonu yerine orta sahada oynatmasının nedeni de bu anlayış. Guardiola, kaptanı için “İnanılmaz zeki bir oyuncu. Oyunu çok iyi okuyor; ne zaman içeri girip, ne zaman açığa gitmesi gerektiğini iyi biliyor. Olağanüstü bir oyuncu!” demişti.
HABERİN DEVAMI
35
35|63
Topun kontrolünü tamamen elinde tutmak istediği zamanlarda bu rolü Barcelona’dan eski öğrencisi ve 2013 yılında Jupp Heynckes’ten takımı devraldığında ısrarla kadrosunda görmek istediği Thiago’ya verdi. Thiago, FourFourTwo’ya iki farklı Guardiola takımını kıyaslarken “Ana mantık aynı: Topa daha fazla sahip olmak ve oyunu geriden başlatmak” demişti.
36
36|63
“Tabii ki her takım farklıdır ancak Pep’in takımları her zaman top kontrolünü kendilerinde tutma üzerine kurulur. Onun mantığı bu.” Pep'in bu sezonki maestrosu ise 26 yaşında dünya çapında bir orta sahaya dönüşen Kevin de Bruyne oldu.
37
37|63
İLETİŞİME ÖNEM VERİYOR!
Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, kaybettiği maçları hemen sonrasında en az 10 kez izleyip üzerine tartışmasıyla meşhur. Nice Teknik Direktörü Lucien Favre ise sürekli futbol konuşulduğu için deli sanılıyor. Guardiola, birçok başarılı teknik direktör gibi futbol konuşmaya bayılıyor.
HABERİN DEVAMI
38
38|63
Pep’in Barcelona’daki ilk zamanlarını anlatan Dani Alves, “Hatalarımızı düzeltmek ve ne istediğini tam olarak açıklayabilmek için sık sık araya girerdi” demişti. “Her zaman bizi düzeltmek ve ne istediğini tam olarak açıklayabilmek için bizi uyarırdı. Hak edeni överken de oldukça coşkuludur.”
39
39|63
Guardiola günün 2 saatini oyuncularla bire bir olarak, pozisyonları hakkında onlardan neler istediğiyle ilgili küçük detayları masaya yatırmak için ayırır ve oyuncularını yakından tanır. Şu sıralar Southampton'da top koşturan Pierre-Emile Hojbjerg, Nisan 2014’te babasını kaybettiğinde, Guardiola onunla birlikte gözyaşı döken kişiydi!
40
40|63
FUTBOLDAN SADECE 32 DAKİKA UZAK KALABİLİYOR!
Pep'in çalışma temposunu sağır sultan bile biliyor. Uyanık kaldığı hemen hemen her saatini futbola veren Guardiola, antrenman programları, yeni taktiksel şemalar, transfer çalışmaları ve rakip analizleriyle boğuşuyor. Yardımcısı Manuel Estiarte bu durumu "32 Dakika Kanunu" olarak adlandırıyor. Çünkü Pep futboldan maksimum 32 dakika kadar uzak kalabiliyor!
HABERİN DEVAMI
41
41|63
Estiarte bu kanunu Pep Confidential’a şöyle açıklamıştı: “Tavanı incelemeye ya da beni dinliyormuş gibi yapıp kafasını sallamaya başladığı zamanlarda muhtemelen karşı takımın sol bekini düşünüyordur!”
42
42|63
City bu sezon attığı gollerle rekor kırsa da Pep'in önceliği defansif organizasyondur. Takıma katıldığı günden 2015-16 sezonunun devre arasına kadarki süreçte Bayern’in 85 Bundesliga maçında yalnızca 49 gol yiyip, 50 maçta kaleyi gole kapatması bunun bir kanıtı.
43
43|63
Guardiola, bir keresinde “Hücum daha ziyade doğuştan gelen bir yetenek” demişti. “Savunma ise ne kadar çalıştığınızla alakalı. Fazla hücum yapmak istiyorsanız kesinlikle iyi bir defansif stratejiye ihtiyacınız var.”
HABERİN DEVAMI
44
44|63
Javi Martinez adam markajı uygulanan Athletic’ten, Guardiola’nın akıcı alan savunmasına geçiş aşamasına adapte olurken neredeyse yürümeyi bile tekrar öğrenmek zorundaydı. Sabener Strasse tesislerinde sık sık şu bağırışlar yankılanıyordu: “Javi, hücuma çık!”, “Hayır, şimdi değil Javi!”, “Dante’ye bak Javi!”
45
45|63
“Çok fazla taktik çalışması yaptık” diyor Martinez. “Bana 200’e yakın video izletti ve ne zaman topla çıkacağımı, ne zaman markaj yapacağımı ve nerede duracağımı öğretti. Her toplantıda bir fikri vardı ve neyi nasıl öğreteceğini iyi biliyordu. Gerçekten inanılmaz biri.”
46
46|63
Ne var ki Guardiola’nın savunma stratejisi, top kendi takımındayken de sona ermiyor. Guardiola takımının doğru şekilde yerleşmesi ve rakibin pozisyon alışını bozmak için 15 pasın tamamlanmasını istiyor. Bunun rakibi boğacak olan atağa geçiş sürecini başlatmasının yanında, defansif olarak bir mantığı da var çünkü efektif bir şekilde uygulanırsa rakibin kontratağa çıkmasını da önlüyor. Tahammül edemediği şey ise bu 15 pasın sonunda hiçbir yere varamamak…
HABERİN DEVAMI
47
47|63
'TIKI-TAKA'DAN NEFRET ETTİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?
Evet yanlış okumadınız. Tiki-taka'nın öncülerinden olarak bilinen Pep Guardiola, tiki-taka'dan nefret ediyor! "Tiki-taka tamamen saçmalık, uydurma bir terim!” İlk kez 2006 Dünya Kupası’ndaki İspanya-Tunus maçında yorumcu Javier Clemente’nin dile getirdiği bu kavramla ilgili Pep’in duyguları tamamen bu yöndeydi.
48
48|63
Barcelona'da oynattığı strateji, kulübün uzun yıllardır benimsediği olduğu için sıkıntı yaşamadı ancak topa sahip olmak için Manchester City'de oldukça çaba harcadı. İlk zamanlarında bolca formasyon değiştirdi, takımını çeşitli dizilimlerle sahaya sürdü.
49
49|63
Manchester City, Pep ile ilk sezonunda oynadığı ilk 10 maçı kazandıktan sonra üst üste 5 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı ve Pep oyuncuları toplantı odasına çağırdı. Guardiola'nın o toplantıda söylediklerini Belçikalı anlatıyor:
HABERİN DEVAMI
50
50|63
"Pep sadece inanmamızı, hiçbirimizin oynadığımız oyun anlayışından şüphe duymamasını istiyor. Oyun tarzımızda birçok risk bulunuyor, evet. Bunun farkındayız. Ama o, oyun tarzımızdan emin olmamızı ve bunun güzel yol olduğunu bilmemizi istiyor. Toplantının içeriği buydu.”
51
51|63
“Bize çok net bir şekilde sistemine adapte olamayan oyuncularla çalışmayacağını söyledi. Bu takımda ya onun istediği gibi oynarsınız ya da gidersiniz.” “Ben diktatör değilim!” diyordu Pep Confidential kitabında. “Esnek olduğumu düşünüyorum. Değişikliği severim ama lütfen benden inanmadığım bir şeyi yapmamı istemeyin.” Pep’in inanmadığı şeyi yapan siz olursanız şansınızı kaybedersiniz!
52
52|63
Pep, kendini takıma adapte etmek için çaba sarf etmeyen hiç kimseyi buna zorlamaz. Javi Martinez kendini kusursuz biçimde geliştirdi. Kaptan Lahm ve takımın yıldızlarından Ribery de aynı şekilde bunu başardı. “Seni seviyorum Pep” demişti Fransız kanat oyuncusu, çok iyi anlaştığı hocasına. “Bir sokak çocuğu olabilirim ama seni hiçbir zaman unutmayacağım.”
HABERİN DEVAMI
53
53|63
HER ŞEYLE İLGİLENİYOR!
Pep oyuncuların beslenmesine kadar dikkat ediyor çünkü ona göre üst düzey futbolcu olmak için buna yakışır şekilde beslenmelisiniz! Guardiola, Bayern’le çıktığı ilk antrenman sonrası oyunculara pasta ve kek verildiğini görünce derhal kulübün beslenme uzmanıyla bir toplantı ayarlamıştı.
54
54|63
Artık oyunculara özel olarak hazırlanan menüyü yemek zorunluydu. Örneğin; Ağustos 2013’teki Nürnberg maçının ardından sadece dört oyuncunun bu programa uyduğunu görünce tepesi attı ve oyuncularına şöyle bağırdı: “Bir daha söylemeyeceğim! Hepiniz profesyonel futbolcusunuz ve sizin için hazırlanan programa uymalısınız. Bunu yapacağınız konusunda size sonuna kadar güveniyorum.”
55
55|63
Pep hiçbir şeyi şansa bırakmaz. Her maça hazırlanırken sıkı sıkıya bağlandığı aynı rutinleri kullanır. Bu sayede en kritik maçlardan önce bile sakin kalmayı başarır. Guardiola ile yardımcısı Torrent, her maçtan iki gün önce rakipleri analiz eder, video izler ve maça kadar bir araya gelmemeye çalışırlar çünkü birbirlerinin fikirlerinden etkilenmek istemezler.
HABERİN DEVAMI
56
56|63
Maçlardan önce üç kez konuşma yapar. İlki, maçtan bir gün önce video analizlerinin sonuçlarını antrenmanda oyuncularına anlatırken gelir. İkincisi, maç sabahı savunma ve hücumdaki duran toplara yöneliktir. Son olarak da maçtan 2 saat önce hücum stratejisini anlatır ve oyuncuları motive eder. Maçlardan önce kesinlikle soyunma odasına girmez çünkü oranın oyunculara özel bir mabet olduğunu düşünür.
57
57|63
En rahat olduğu dönem ise maç sonraları. Daha konuşkan, cana yakın ve oyuncularıyla şakalaşmayı seven bir profil sergilediği bu süreçte, genelde maçta gördüklerini insanlarla paylaşır.
58
58|63
Hatta bazen maç stresini üzerinden attığında oyuncularıyla yemek yerken başkalarının tabağından yiyecek çaldığı bile olur! Bütün bu eğlence sonrası tabii ki istikamet yine antrenman tesisleri çünkü artık sıradaki maça hazırlanmaya başlamak gerek.
HABERİN DEVAMI
59
59|63
BİRAZ FAZLA RİSK ALIYOR!
Pep’in kendi fikirlerine olan inancı, ne kadar sağlam olursa olsun başına büyük dertler açabiliyor. 2011-12 sezonunda Barcelona’yı 3-4-3 formasyonuyla oynatmayı başlaması, aslında kazanmadık kupa bırakmamış bir takımın önüne koyulmuş bir testti. Bu şablona adapte olmakta zorlanan Katalanlar, La Liga’da Jose Mourinho’nun Real Madrid’ine geçilirken, Şampiyonlar Ligi’ne de yarı finalde veda etti. Önünde iki seçenek varsa her zaman daha ofansif olanını tercih eder.
60
60|63
“Savunmada bekleyip kazanmaktansa hücum yapıp kaybetmeyi seçer” diyor Thierry Henry. Aslında bu, takdire şayan bir özellik. Ne var ki Bayern’in son iki buçuk sezonda oynadığı en önemli maçlarda Pep’in planı hiçbir şekilde işlemedi.
61
61|63
ÖZELEŞTİRİ YAPMAYI SEVİYOR
“Pep hiçbir zaman tatmin olmaz” diyordu, orta saha oyuncusu Thiago. “Futboldan keyif almaz çünkü sürekli hata arayıp, onları düzeltmeye çalışır. Onu mutlu görmek çok zor çünkü o bir mükemmeliyetçi!”
HABERİN DEVAMI
62
62|63
Real Madrid’e 4-0 kaybettiği maç, belki de kariyerinin en büyük pişmanlığı çünkü rakibe karşı orta sahada sayısal çoğunluğa ulaşmalarını sağlayacak üçlü savunmadan vazgeçip dört forvetle sahaya çıkınca yenilgi de kaçınılmaz olmuştu. Maçın ardından o kadar üzgündü ki, tesislerdeki odasına kapanıp gece 2’ye kadar maçın videosunu analiz etti.
63
63|63
Premier Lig’e adımını attığı andan itibaren eleştiriler üst üste gelecek çünkü İngiliz futbolunun artık ruhunda bu var! Yine de hiç kimse Pep’i kendisi kadar ağır eleştiremez. Zaten futbolla onun kadar yakından ilgilenen herkes böyle yapar. “Tek yaptığım, rakibin videosunu izlemek ve onları nasıl yeneceğimi bulmak” diyor Pep.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.