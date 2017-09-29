Manchester Cityli Sergio Agüero trafik kazası geçirdi

Manchester City'nin 29 yaşındaki santrforu Sergio Agüero, Kolombiyalı şarkıcı Maluma'nın Hollanda'nın Amsterdam şehrinde verdiği konserin dönüşünde trafik kazası geçirdi. ESPN'de yer alan habere göre konser çıkışı yıldız futbolcunun bindiği taksi şoförü, aracın kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki direğe çarptı.

Emniyet kemerini bağladığı için ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu kaydedilen Agüero'nun kaburgasındaki kırıklar nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yıldız futbolcu, Premier Lig'de oynanacak Chelsea maçını ve Arjantin'in 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Peru ve Ekvador'la oynayacağı mücadeleleri kaçıracak.

Agüero'nun eski kulübü Independiente de Arjantinli yıldıza geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Zor zamanlarında yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

manchester city

sergio aguero