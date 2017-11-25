ManU tek golle Brighton'u devirdi...

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, ilk yarıda gol bulamadı. Brighton da zaman zaman bulduğu ataklarda hücum bölgesinde etkili olamadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'la gitti. İkinci devrenin 62. dakikasında Zlatan Ibrahimovic, Juan Mata'nın yerine oyuna girdi.

Bu değişikliğin 4 dakika sonrasında dakikalar 66'yı gösterirken Ashley Young, tabelayı değiştiren golünü attı ve Manchester United 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi ve ManU 3 puan alıp 2. sıraya yükseldi. Liderin 5 puan yakınına kadar gelen Manchester United, 13. haftayı 2. sırada kapatmayı garantiledi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United-Brighton maçının dışında 4 karşılaşma daha oynandı. O karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şöyle;

Crystal Palace 2-1 Stoke City

Newcastle United 0-3 Watford

Swansea 0-0 Bournemouth

Tottenham 1-1 West Bromwich

Manchester United: 1 - Brighton: 0 | MAÇ SONUCU