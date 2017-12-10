City, Manchester'ın en büyüğü oldu!

Manchester Derbisi'ne hızlı başlayan taraf Manchester City oldu ve maçın 43. dakikasında David Silva takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün 2 dakika sonrasında Marcus Rashford sahneye çıktı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda Manchester City, United kalesinde pozisyon aramaya başladı.

54. dakikada Otamendi, Manchester City'yi bir kez daha öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve Manchester Derbisi'nde kazanan 2-1'lik skorla Manchester City oldu. United'da Marcos Rojo ve Rashford, City'de ise Kyle Walker ve David Silva sarı kart gören isimler oldu. City, aldığı bu 3 puanla birlikte liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı ve puanını 46 yapıp en yakın takipçisi Manchester United'a 11 puan fark attı. Manchester United ise 35 puanda 16. haftayı kapattı.

Manchester United: 1 - Manchester City: 2