Premier Lig'in 20. hafta maçında Manchester United, Old Trafford'da Burnley'i konuk etti.

3. dakikada Ashley Barnes ve 36. dakikada Steven Defour'un golleriyle Burnley ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan United, 53 ve 90+1. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle skoru 2-2 yaptı.

Kalan uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla 43 puanlı Manchester United, lider olan şehrin diğer takımı Manchester City'nin 12 puan gerisinde kaldı. 33 puanlı Burnley ise 7. sırada yer alıyor.

CHELSEA İÇ SAHA SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ, LIVERPOOL GOL OLDU YAĞDI

Chelsea, konuk ettiği Brighton'ı Morata'nın 46 ve Alonso'nun 60. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi. Evinde üst üste 6. galibiyetini elde eden Chelsea, 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı, tek puana indirdi.

Liverpool ise seyircisi önünde oynadığı Swansea City maçını 5-0 kazandı. Coutinho'nun 6, Roberto Firmino'nun 52 ve 66, Alexander-Arnold'ın 65, Oxlade-Chamberlain'in 82. dakikadaki golleriyle sahadan farklı galip ayrılan Liverpool, 38 puanla 4. sırada yer aldı.

SONUÇLAR

Bournemouth-West Ham United: 3-3

Chelsea-Brighton and Hove Albion: 2-0

Huddersfield Town-Stoke City: 1-1

Manchester United-Burnley: 2-2

Watford-Leicester City: 2-1

West Bromwich Albion-Everton: 0-0

Liverpool-Swansea City: 5-0