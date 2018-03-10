Premier Lig 30. hafta maçında lig ikincisi Manchester United, 3. sırada bulunan Liverpool'u ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan Manchester United, 14 ve 24'te Rashford'un attığı gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarı 2-0'lık skorla sona erdi.

Liverpool, 2. yarıda üstün olan taraftı. 66. dakikada Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle fark 1'e indi. 6 dakika uzayan maçta iki takım da başka gol bulamadı ve maç Manchester United'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United, puanını 65'e yükseltip 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Liverpool ise 60 puanda kaldı.