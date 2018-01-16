Premier Lig'de Manchester United, Stoke City'i Old Trafford'da konuk etti.

United 9. dakikada 1-0 öne geçti. Pogba'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Antonio Valencia sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Manchester United ikinci golü 38. dakikada buldu. Pogba'nın pasında topu önünde bulan Martial ayak içiyle yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı ve skor 2-0 oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Maçta skoru belirleyen gol 72. dakikada geldi. Martial'ın ceza sahası içinde topla buluşturduğu Romelu Lukaku, sol ayağıyla topu köşeden ağlarla buluşturdu ve fark 3'e çıktı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester United mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası Manchester United puanını 50'ye çıkararak 2. sıraya yerleşti. 20 puanlı Stoke City ise 18. sırada bulunuyor.

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