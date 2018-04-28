Manchester United - Arsenal düellosu

İngiltere Premier Lig maçında Manchester United ile Arsenal, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Manchester United 74 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Arsenal 57 puanda ve 6. sırada. Manchester United, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Arsenal son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 148 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Manchester United kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Arsenal sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Manchester United son haftadaki West Ham United müsabasında 0-2 kazandı.

Arsenal, Bournemouth karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Manchester United, 35 gol attı ve 8 gol yedi.

Arsenal, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arsenal 17 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.