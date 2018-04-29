Manchester United - Arsenal düellosu

İngiltere Premier Lig maçında Manchester United ile Arsenal, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 74 puanlı Manchester United 2. sırada bulunuyor, Arsenal 57 puana sahip ve 6. sırada. Manchester United son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Arsenal, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 148. İddaa'da Manchester United kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Arsenal kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Manchester United son hafta oynanan West Ham United maçında 0-2 kazandı.

Arsenal ise Bournemouth maçında 3-3 berabere kaldı.

Manchester United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Manchester United, kendi sahasında 35 gol attı, 8 gol yedi.

Arsenal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arsenal, 17 gol atarken 26 gol yedi.