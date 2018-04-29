İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, konuk ettiği Arsenal'i 2-1 yendi.

Ligde haftaya girilirken 74 puanla 2. sırada yer alan Manchester United, 57 puanla 6. basamakta bulunan Arsenal'i konuk etti.

Ev sahibi takım, Paul Pogba'nın 16. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Arsenal, 51'de Henrikh Mkhitaryan'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sahneye çıkan Marouane Fellaini, fileleri havalandırarak 3 puanı Manchester United'ın hanesine yazdırdı.

Londra ekibinde Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, karşılaşmada forma giymedi.

Bu sonuçla Manchester United, puanını 77'ye çıkardı. Arsenal ise 57 puanda kaldı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde eski Manchester United teknik direktörü Sir Alex Ferguson tarafından Arsene Wenger'e hatıra plaketi verildi. Sezon sonunda Arsenal'deki 22 yıllık teknik direktörlük kariyerini sonlandıracak olan Wenger, Londra ekibiyle Old Trafford'da son maçına çıktı. Wenger ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle İngiliz basınında birçok kez gündeme gelen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho da maçtan önce Fransız çalıştırıcı ile tokalaştı.