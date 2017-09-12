Manchester United Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi

Manchester United ile Basel, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Grubun ilk haftasında karşılaşacak iki takım da 3 puanı cebine koymak için tüm kozlarını paylaşacak. Peki, Manchester United - Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

MANCHESTER UNİTED - BASEL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiliz devi Manchester United ile İsviçre temsilcisi Basel, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk maçında karşılaşacak. Manchester United - Basel maçı 12 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet'in düdük çalacağı karşılaşmada Guillaume Debart ve Frederic Cano yardımcı hakem olarak görev alacak.

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