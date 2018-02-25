Premier Lig'de lider Manchester City'nin gölgesinde kalan Manchester United ve Chelsea, haftanın maçında ter dökecekler. Ev sahibi United, son 14 maçının 11 tanesinde gol görmezken, 30 iç saha maçının 29 tanesinde yenilmedi. Peki Manchester United Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER UNİTED CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Bugün TSİ 17.05'te Old Trafford'ta oynanacak maçta Martin Atkinson düdük çalacak. Manchester United-Chelsea maçı S Sport'tan canlı izlenebilecek.
Muhtemel 11'ler
Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Young, Tominay, Matic, Pogba, Lingard, Sanchez, Lukaku
Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Moses, Alonso, Fabregas, Kante, Willian, Hazard, Morata
MANCHESTER UNİTED CHELSEA MAÇI ÖNCESİ DETAYLAR
Manchester United, Chelsea ile oynadığı son 14 resmi maçın sadece birini kazanabildi (5B 8M).
Manchester United'ın Premier Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (18) ve en fazla gol yediği (67) rakibi Chelsea.
Antonio Conte, Chelsea menajeri olarak Jose Mourinho ile karşılaştığı dört resmi maçın üçünü kazandı (1M).
Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'deki altı büyük takım ile iç sahada oynadığı yedi maçın sadece birinde birden fazla gol atabildi (3G 2B 2M). O maç da geçen sezon Chelsea karşısındaydı.
Jose Mourinho, Manchester United menajeri olarak Old Trafford'ta oynadığı 32 Premier Lig maçının sadece ikisini kaybetti (18G 12B). Mourinho'nun Old Trafford'ta Manchester United menajeri olarak elde ettiği maç başına puan ortalaması (2.06), Louis van Gaal (2.24) ve Alex Ferguson'dan (2.42) daha düşük.
İki takım arasında oynanan son 5 maç
Chelsea 1 - 0 Manchester United
Manchester United 2 - 0 Chelsea
Chelsea 1 - 0 Manchester United
Chelsea 4 - 0 Manchester United
Chelsea 1 - 1 Manchester United
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