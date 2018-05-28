Premier Lig devi Manchester United’da menajer Jose Mourinho’nun ısrarla istediği Lazio’lu Sergej Milinkovic- Savic için ilk teklif yapıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, kapıyı 150 milyon Euro’dan açan Serie A takımına ilk etapta bonuslarla birlikte 110 milyon Euro’luk teklif sunuldu. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 47 maçta 14 gol, 7 asistle oynadı.

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