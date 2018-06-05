Manchester United, Brezilyalı yıldız Fred’in transferini bitirmeye çok yaklaştı. Bonservisi Shakhtar Donetsk’te olan 25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından Manchester United ile sözleşme imzalayacak.

Kırmızı Şeytanlar, Fred transferi için Shakhtar’a 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. ManU’nun birkaç gün içerisinde yıldız oyuncunun transferini resmen açıklayacağı bildirildi.