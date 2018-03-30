Sir Alex Ferguson, Manchester United’da görev yaptığı 1986-2013 yılları arasında Kırmızı Şeytanlar’a 13 Premier Lig şampiyonluğu, 5 FA Cup, 4 Lig Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 Kupa Galipleri Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Uluslararası Kupa ve 10 Community Shield olmak üzere toplam 38 kupa kazandırdı. Bu kariyer, 1967’den bu yana, o zamanki adıyla Futbol Ligi’nde şampiyon olamayan United’ı dünya futbolunun zirvesine taşımıştı.

Ancak Sir Alex Ferguson’ın emeklilik kararı aldığı 2013’ten bu yana hikayenin gerisi Manchester United için pek parlak gitmiyor. United'ın oynadığı istikrarsız futbol ve Premier Lig’deki şampiyonluk özleminin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi’nde de beklentilerin karşılanamaması, İngiliz ekibinin dünya üzerindeki milyonlarca taraftarını endişelere sürüklemiş durumda.

Peki, Sir Alex Ferguson bugün hala kulüpte aktif ve sözü geçen bir figür olmasına rağmen yanlışlar nerelerde yapılmıştı?

United’ın mevcut sorunları sadece İskoç teknik adamın görevden ayrılmasıyla değil, aynı zamanda kulübün ABD’li Glazer Ailesi tarafından 2005’te satın alındığı süreç ve İngiliz futbolunun genetiğiyle de alakalı denilebilir.

GLAZER AİLESİ VE MANCHESTER UNITED



Glazer ailesi, 2005 yılında 790 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ı satın alırken, öncesinde çektiği 525 milyon sterlinlik krediyi de kulübe borç olarak yansıttı ki bu olay İngiltere'de hala 'satın alma katliamı' olarak anılıyor. Manchester United taraftarlarının da, bu satın alma stratejisinden dolayı kulüp sahiplerinden memnun olduklarını söylemek oldukça zor.

Sir Alex Ferguson'ın, Glazer ailesi United'ı satın aldıktan sonra kulüpte geçirdiği 8 yılda kazandığı 5 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, ve kaybedilse de 2 Şampiyonlar Ligi finali belkide kariyerindeki en önemli başarıları olabilir. Çünkü bu 8 yılda verdiği mücadele, geçmiş sezonlardaki gibi sadece sahadaki zorlu rakipler, ve egolu futbolcularıyla sınırlı değildi. Glazer ailesi kulübe mali açıdan yön vermeye çalışırken, Sir Alex Ferguson'ın yükünü hafifletebilen belkide tek kişi, teknik konular dışında kendisine yardımcı olan kulüp CEO'su David Gill'di.



2013 yılında Sir Alex Ferguson emekli olduğunda, İngiliz kulüplerinin yapısında var olmayan ‘Sportif direktörlük/futbol direktörlüğü’ de United’ın bugün içinde bulunduğu duruma zemin hazırladı denilebilir.

PARAYI GETİREN ‘BAŞARILI’ CEO, SPORTİF AÇIDAN SINIFTA KALDI



Glazer'lar 2005 yılında Manchester United’ı satın alırken ABD’li aileye danışman olan Ed Woodward, 2013 yılında görevinden ayrılan David Gill'in yerine getirildi. Bu atamanın daha sonra United’ın geleceğine hem pozitif hem de negatif yansımaları oldu. Çünkü Manchester United’ın futbol operasyonlarını da artık, kulübün finans aklı yönetecekti. Bir başka deyişle Woodward Gill’in yerini dolduracaktı ancak, tesislerin çimlerinden transferlere kadar tek söz sahibi olan Sir Alex Ferguson’ın sorumluluklarının önemli bir kısmı da, bir futbol direktörü olmadığı için yeni CEO Ed Woodward’un kontrolüne geçmişti...

Endüstriyel futbolda ‘başarıdan paraya giden’ (en büyük temsilcisi Bayern Münih), ve de ‘paradan başarıya giden’ (en büyük temsilcisi Manchester United) iki ayrı model bulunduğunu kabul edersek Ed Woodward tercihi United için anlaşılabilir bir durum. 90’lı yıllarda Asya kıtasına açılarak bölgedeki ticari pazarı ele geçiren United, hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde başarıya hasret olmasına rağmen, son 2 yıldır en zengin kulüpler sıralamasında dünya zirvesinde yer alıyor. Bu noktada Ed Woodward’un oldukça başarılı olduğunu kabul etmek gerek. Ancak bir de işin sportif kısmı var, zira futbolcu transferlerinden sorumlu olan kişi de kendisi ki yılda 2.5 milyon pound kazanan bir CEO’dan çok daha iyi işler yapması bekleniyor. Özellikle de son yıllarda Ferran Soriano’nun, şehrin diğer takımı olan ezeli rakip Manchester City’de yaptıkları ortadayken...

DAVID MOYES TERCİHİ ŞAŞKINLIK YARATTI



Sir Alex Ferguson 2013’te emekli olurken yerine geçecek ismi, dönemin Everton menajeri David Moyes olarak belirlemiş ancak bu tercihini hem medya, hem de United taraftarları sorgulamıştı.

Moyes’a emanet edilen kadroda Rio Ferdinand, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Ryan Giggs, Wayne Rooney ve Robin van Persie gibi deneyimli yıldızlar bulunsa da, kadroda vasatı aşamayan birçok futbolcu da yer alıyordu. İskoç menajer transfer döneminde Fabregas, Bale ve Kroos’la beraber Cristiano Ronaldo’yu yeniden takıma kazandırmak istese de Ed Woodward bu transferlerin hiçbirini gerçekleştirememiş, sadece 32.4 milyon euro karşılığında Everton’dan Marouane Fellaini, Old Trafford’un yolunu tutmuştu. Bu duruma rakiplerin yaptığı önemli takviyeler de eklenince, Kırmızı Şeytanlar için sezon hayal kırıklığıyla tamamlandı. 6 yıllık sözleşme imzalanan David Moyes’un görevine son verilirken, sezonu kulüp efsanelerinden Ryan Giggs tamamladı.