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Zlatan Ibrahimovic'in kariyeriyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

2016 yaz transfer döneminde PSG'den bonservissiz olarak Manchester United'a transfer olan Zlatan Ibrahimovic'in bir sonraki durağı MLS (Amerikan Futbol Ligi) olacağı öğrenildi.

The Guardian'ın haberine göre, Zlatan Ibrahimovic'in transfer için MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'le yaptığı görüşmelerde sona yaklaşıldı ve transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Manchester United'ın televizyon kanalı MUTV'de yayınlanan bir programda da "Ibrahimovic ile son buluşmamız, arkanıza yaslanın ve keyfini çıkarın" anonsunun yer alması, ayrılığın çoktan gerçekleştiği şeklinde yorumlandı.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Manchester United'ın, 20 Nisan 2017'de Anderlecht ile oynadığı karşılaşmada dizinden ciddi bir sakatlık yaşayan Ibrahimovic uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.