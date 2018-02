Kupanın 5. tur mücadelesinde Manchester United, Premier Lig ekiplerinden Huddersfield Town'a Kirklees Stadı'nda konuk oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester ekibi, 3'üncü ve 55'inci dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Manchester United, bu galibiyetle turnuvada adını çeyrek finalistler arasına yazdırdı.

Öte yandan FA Cup çeyrek final kuraları da belli oldu. İşte FA Cup'ta çeyrek final eşleşmeleri:

Manchester United vs Brighton

Leicester City vs Chelsea

Wigan/Manchester City vs Southampton

Swansea/Sheffield Wednesday vs Rochdale/Tottenham