Manchester United ile Manchester City, Premier Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek. YManchester United, rakibi karşısından galibiyetle ayrılabilmek için tüm kozlarını ortaya dökecek. Peki, Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Manchester United-Manchester City maçı detayları...
MANCHESTER UNİTED-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 16. haftası Manchester United-Manchester City maçına sahne olacak. Manchester United-Manchester City maçı 10 Aralık Pazar günü (bugün) saat 19.30'da başlayacak. Old Traffort Stadı'nda oynanacak karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
İki takım arasında oynanan son 5 maçta, Manchester United 3, Manchester City ise 1 galibiyet elde etti. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
MANCHESTER UNİTED-MANCHESTER CİTY MAÇI ÖNCESİ BİLGİLER
İngiltere Premier Lig'de 35 puanla 2. sırada yerini koruyan Manchester United, 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak.
Manchester United, maça Michael Carrick ve Eric Bailly eksikleriyle çıkacak. Zlatan Ibrahimovic, Nemanja Matic ve Phil Jones ise mücadeledeki yerlerini alacak.
Manchester City'nin ortasaha oyuncusu David Silva sahada olacak ama Fabian Delph hastalığından dolayı yerini Vincent Kompany'e bırakacak.
SON 10 MAÇ
Manchester United 3, Manchester City 5 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
Manchester United 9 gol atarken, Manchester City 14 golle karşılık verdi.
5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
5 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.
Manchester United 2 ve Manchester City 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.
Manchester United, maça Michael Carrick ve Eric Bailly eksikleriyle çıkacak. Zlatan Ibrahimovic, Nemanja Matic ve Phil Jones ise mücadeledeki yerlerini alacak.
Manchester City'nin ortasaha oyuncusu David Silva sahada olacak ama Fabian Delph hastalığından dolayı yerini Vincent Kompany'e bırakacak.
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