UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda, Sevilla ile Manchester United Old Trafford'da karşılaşıyor...

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MANCHESTER UNITED - SEVILLA



STAT: Old Trafford

SAAT: 22:45

YAYIN: Tivibu Spor 3

HAKEM: Danny Makkelie

MANCHESTER UNITED: De Gea, Valencia, Smalling, Bailly, Young, Matic, Fellaini, Rashford, Sanchez, Lingard, Lukaku

YEDEKLER: Romero, Lindelöf, Darmian, McTominay, Pogba, Mata, Martial

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

SEVILLA: Rico, Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Banega, Sarabia, Vazquez, Correa, Muriel

YEDEKLER: Soria, Pareja, Arana, Pizarro, Geis, Nolito, Ben Yedder

TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella

UNITED FORMDA, SEVILLA İSTİKRARSIZ

Manchester United son oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Huddersfield'ı 2-0, Chelsea'yi 2-1, Crystal Palace'ı 3-2 ve Liverpool'u da 2-1'lik skorla mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, İspanya'da Sevilla ile 0-0 berabere kaldı.

İngiliz ekibiyle ilk maçta berabere kalan Sevilla ise, 4 gün sonra Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olurken Malaga'yı 1-0, Athletic Bilbao'yu 2-0'lık skorlarla yendi. İspanyol temsilcisinin ligde oynadığı son maçta ise sahadan galip ayrılan 2-0'lık skorla Valencia oldu.

SEVILLA, İNGİLTERE'DE GALİBİYETİ UNUTTU

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a konuk olacak Sevilla, İngiltere'de daha önce oynadığı son 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı.

UNITED 10. KEZ SON 16 TURUNDA

2013-2014 sezonunda Olympiakos'la son 16 turunda karşılaşan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamasında 10. kez mücadele edecek. Kırmızı Şeytanlar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı karşılaşmalarda 7 kez gol sevinci yaşadı. İngiliz ekibi Old Trafford'da oynadığı son 24 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 2'sinde gol bulamadı.

EV SAHİBİNDE 4, SEVILLA'DA 2 EKSİK

Manchester United'da Daley Blind, Marcos Rojo, Phil Jones ve Ander Herrera'nın sakatlıkları devam ediyor. Sevilla'da da Jesus Navas ve Sebastien Corchia sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.