Manchester United ile Sevilla bu akşam Şampiyonlar Ligi rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Liginin ilk maçında Sevilla'nın evinde Manchester United 0-0 berabere kalmıştı. Son 16 tura kalan iki takım finale yükselmek için kozlarını bu akşam paylaşacak.Son 16 tura kalan iki takım finale yükselmek için kozlarını bu akşam paylaşacak. Futbolseverler maç heyecanını canlı yaşamak için Manchester United - Sevilla maçının ne zaman oynanacağı ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Manchester United - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında detaylar...

MANCHESTER UNİTED - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında İngiltere ligi takımlarından Manchester United, evinde İspanya liginden Sevilla'yı konuk edecek. Old Trafford stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Hollanda asıllı Danny Makkelie düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 3 ve TRT 1 kanallarından izlenebilecek.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarıyla oynadığı son dokuz iç saha maçının sadece birini kaybetti (5G 3B).

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmanda oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönen 30 takımın 21'i tur atlamayı başardı.

Manchester United, Devler Ligi'nde İspanyol takımlarıyla oynadığı son 15 maçın hiçbirinde iki ya da daha fazla gol atamadı (toplam yedi gol).

Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı hiçbir İngiltere deplasmanında galip gelemedi (1B 3M).

United, 2011'deki finalin ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz eleme maçının sadece birini kazanabildi (3B 4M).

Bu turnuvada oynadığı ilk altı deplasman maçının dördünü kazanan Sevilla, daha sonra çıktığı 12 karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılabildi (5B 6M).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'dan (3) daha az gol yiyen tek takım Barcelona (2).

Şampiyonlar Ligi macerasına devam eden takımlar arasında Porto'nun (15) ardından kalesinde en fazla gol gören ekip Sevilla (12).

Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 69 iç saha maçında sadece yedi kez yenilen Jose Mourinho (48G 14B), bu mağlubiyetlerin beşini İspanyol takımlarından aldı.

Wissam Ben Yedder, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde asist yapmadan en fazla gol atan oyuncu (6).