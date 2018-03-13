Öne Çıkanlar
Manchester United - Sevilla
Futbol
Haberler > Futbol

Manchester United - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor. Manchester United ile Sevilla rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester United - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında detaylar...

13 Mart 2018 Salı, 11:54:27 | Güncelleme:

Manchester United ile Sevilla bu akşam Şampiyonlar Ligi rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Liginin ilk maçında Sevilla'nın evinde Manchester United 0-0 berabere kalmıştı. Son 16 tura kalan iki takım finale yükselmek için kozlarını bu akşam paylaşacak.Son 16 tura kalan iki takım finale yükselmek için kozlarını bu akşam paylaşacak.  Futbolseverler maç heyecanını canlı yaşamak için Manchester United - Sevilla maçının ne zaman oynanacağı ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Manchester United - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında detaylar...

MANCHESTER UNİTED - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında İngiltere ligi takımlarından Manchester United, evinde İspanya liginden Sevilla'yı konuk edecek. Old Trafford stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Hollanda asıllı Danny Makkelie düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 3 ve TRT 1 kanallarından izlenebilecek.

  • Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarıyla oynadığı son dokuz iç saha maçının sadece birini kaybetti (5G 3B).
  • Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmanda oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönen 30 takımın 21'i tur atlamayı başardı.
  • Manchester United, Devler Ligi'nde İspanyol takımlarıyla oynadığı son 15 maçın hiçbirinde iki ya da daha fazla gol atamadı (toplam yedi gol).
  • Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı hiçbir İngiltere deplasmanında galip gelemedi (1B 3M).
  • United, 2011'deki finalin ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz eleme maçının sadece birini kazanabildi (3B 4M).

 

  • Bu turnuvada oynadığı ilk altı deplasman maçının dördünü kazanan Sevilla, daha sonra çıktığı 12 karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılabildi (5B 6M).
  • Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'dan (3) daha az gol yiyen tek takım Barcelona (2).
  • Şampiyonlar Ligi macerasına devam eden takımlar arasında Porto'nun (15) ardından kalesinde en fazla gol gören ekip Sevilla (12).
  • Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 69 iç saha maçında sadece yedi kez yenilen Jose Mourinho (48G 14B), bu mağlubiyetlerin beşini İspanyol takımlarından aldı.
  • Wissam Ben Yedder, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde asist yapmadan en fazla gol atan oyuncu (6).

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.