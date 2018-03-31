Sezona şampiyonluk umuduyla giren ancak lider Manchester City'nin 16 puan gerisinde bulunan Manchester City, Carlos Carvalhal döneminde başarılı sonuçlarla dikkat çeken Swansea City'yi konuk etti.

Manchester United, maça hızlı başladı. 5. dakikada Alexis Sanchez'in asistini gole çeviren Romelu Lukaku, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sadece 15 dakika sonra sahne alan isim bu kez Şilili Alexis oldu. Yıldız futbolcu 20. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

Swansea City'de Carlos Carvalhal, ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Dyer, Sung Yueng Ki oyundan çıkarken yerlerine Tammy Abraham ve Tom Carroll dahil oldu. Swansea City'nin 3. ve son oyuncu değişikliği ise 56. dakikada geldi. Sam Clucas oyundan çıkarken yerine Wayne Routledge dahil oldu.

Jose Mourinho 75'te Sancez-Rashford, 76'da Lingard-Herrera değişikliklerini yaptı. Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Mata yerini McTominay'a bıraktı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol olmadı ve Manchester United maçı 2-0 kazanarak puanunı 68'e yükseltti. Swansea City ise ligde haftayı 31 puanla kapadı.

Manchester United bu galibiyetle Premier Lig'de oynadığı son 4 maçtan 12 puan topladı. Carlos Carvalhal yönetiminde 10 maçta 18 puan toplayan Swansea City ise büyük takımlara karşı olan istatistiğini sürdüremedi. Maç başına 1,8 puan ortalaması yakalayan Portekizli menajer, bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'i de çalıştırmıştı.