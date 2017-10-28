Manchester United - Tottenham hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'in iki köklü kulübü Manchester United ve Tottenham karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Manchester United - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç nasıl canlı izlenir?

MANCHESTER UNİTED - TOTTENHAM

Old Trafford'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 14:30'da başlayacak. İngiliz hakem Jonathan Moss'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Tottenham evinde 2-1 kazanmıştı.

İki takım arasındaki son 10 maçta 3 kere Manchester United, 4 kere Tottenham kazandı. 3 maç berabere bitti.

Tottenham, ligde Manchester United'a karşı çıktığı 25 deplasman maçının 20'sinde mağlup oldu.

Manchester United, evinde oynadığı son 5 maçını da kazandı ve bu maçlarda gol yemedi.

Manchester United, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Tottenham, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Manchester United, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 2 gol yedi.

Tottenham, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Manchester United, evinde oynadığı son maçta Crystal Palace'ı 4-0 yendi.

Tottenham, deplasmanda oynadığı son maçta Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United'da en golcü oyuncu konumunda attığı 7 golle Romelu Lukaku bulunuyor.

Tottenham'da en golcü oyuncu konumunda attığı 8 golle Harry Kane yer alıyor.

SON MAÇ KADROLARI

Manchester United: David de Gea, Phil Jones, Chris Smalling, Juan Mata, Ashley Young, Antonio Valencia, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Ander Herrera, Romelu Lukaku, Anthony Martial

Tottenham: Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Serge Aurier, Davinson Sanchez, Kieran Trippier, Harry Winks, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung Min Son, Harry Kane

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