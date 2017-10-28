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Futbol

Manchester United - Tottenham hangi kanalda, saat kaçta?

Manchester United - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Premier Lig'de iki büyük kulüp olan Manchester United ve Tottenham karşılaşıyor. Peki Manchester United - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

28 Ekim 2017 Cumartesi, 11:35:17 Güncelleme: 11:39:27

İngiltere Premier Lig'in iki köklü kulübü Manchester United ve Tottenham karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Manchester United - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç nasıl canlı izlenir?

MANCHESTER UNİTED - TOTTENHAM

Old Trafford'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 14:30'da başlayacak. İngiliz hakem Jonathan Moss'un yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

  • İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Tottenham evinde 2-1 kazanmıştı.
  • İki takım arasındaki son 10 maçta 3 kere Manchester United, 4 kere Tottenham kazandı. 3 maç berabere bitti.
  • Tottenham, ligde Manchester United'a karşı çıktığı 25 deplasman maçının 20'sinde mağlup oldu.
  • Manchester United, evinde oynadığı son 5 maçını da kazandı ve bu maçlarda gol yemedi.
  • Manchester United, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
  • Tottenham, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
  • Manchester United, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 2 gol yedi.
  • Tottenham, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
  • Manchester United, evinde oynadığı son maçta Crystal Palace'ı 4-0 yendi.
  • Tottenham, deplasmanda oynadığı son maçta Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
  • Manchester United'da en golcü oyuncu konumunda attığı 7 golle Romelu Lukaku bulunuyor.
  • Tottenham'da en golcü oyuncu konumunda attığı 8 golle Harry Kane yer alıyor.

SON MAÇ KADROLARI

Manchester United: David de Gea, Phil Jones, Chris Smalling, Juan Mata, Ashley Young, Antonio Valencia, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Ander Herrera, Romelu Lukaku, Anthony Martial

Tottenham: Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Serge Aurier, Davinson Sanchez, Kieran Trippier, Harry Winks, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung Min Son, Harry Kane

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