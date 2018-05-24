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2017-2018 sezonunu Pep Guardiola'yla şampiyonluğa uzanan Manchester City'nin 19 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Manchester United, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Sky Sport'un haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Fred'in transferi için Shakhtar Donetsk ile 50 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Manchester United ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Fred'in kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Öte yandan Jose Mourinho'nun, Juventus'tan ayrılmak istediği bilinen Mario Mandzukic için de harekete geçtiği, transferin gerçekleşmemesi halinde Hırvat golcünün alternatifinin Marko Arnautovic olduğu belirtildi.

Manchester United'ın transfer çalışmaları bununla da sınırlı değil. Lazio'da forma giyen Sergej Milinkovic-Savic'i de kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, 100 milyon euro bonservis bedeli istenen Sırp futbolcu için beklemeye geçti.

Bu yaz Old Trafford'dan ayrılacak ilk ismin ise Matteo Darmian olması bekleniyor. Serie A şampiyonu Juventus'un, İtalyan sağ bek ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığı ifade edildi.