Avrupa futbolunun önde gelen profesyonel spor kulübü yöneticilerinden Michael Bolingbroke, borçluluğun sadece Türk kulüplerinin değil, dünyada birçok futbol kulübünün en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi. 2007- 2014 yılları arasında Avrupa futbolunun devi Manchester United’ın Operasyon Direktörü olan (COO) ve Mayıs 2014-Aralık 2016 arasında da İtalyan devi İnter Milan’ın CEO’su olarak görev yapan Bolingbroke, özel bir davet için geldiği İstanbul’da Gazete Habertürk’ten Sefer Yüksel'in sorularını yanıtladı.

UZUN VADELİ ÇÖZÜM ŞART

Başta 4 büyükler olmak üzere Türk futbol kulüplerinin borçlarının yüksek olduğunu kaydeden Bolingbroke, bunda kulüplerin başta Euro olmak üzere dövizle transfer yapmalarının ve futbolculara döviz cinsi ücret ödemek durumunda kalmalarının da etkili olduğunu söyledi. Bolingbroke, böyle bir durumda yerel para birimine karşı kurda yaşanan artışların da kulüpleri olumsuz olarak etkilediğini kaydetti. Türkiye’deki kulüplerin yüksek borçluluğunu sorduğumuz Bolingbroke, bunun sadece Türk kulüplerine özgü bir durum olmadığının altını çizerek, “Avrupa’nın birçok ülkesinde birçok kulüp benzer sorunlarla boğuşuyor. Öte yandan Çin’de de benzer durumlar var. Futbolculara ödenen astronomik rakamlardan dolayı maddi olarak çok zor dönemden geçiyorlar. Yüksek fiyatlı yıldız almayınca, tribünler dolmuyor, mağazalarınız ürün satamıyor. Alınca da o kadar yüksek ücretler kulüpleri zorluyor. Kulüpler bu sorunları daha uzun vadeli ve kalıcı çözümlerle aşmak zorunda” diye konuştu. Türkiye Ligi’nin Avrupa’nın beş büyük liginin ardından geldiğini ve son dönemde kulüplerin gelirlerinde önemli artış olduğunu kaydeden Bolingbroke, “Spor kulüpleri artık çok önemli şirketler ve orta ve uzun vadeli planlarla profesyonelce yönetilmeleri gerekiyor. Futbolcu transferinden teknik direktör tercihine, forma satışından, sponsorluk anlaşmalarına kadar profesyoneller tarafından yönetilmeli” diye konuştu.

Türkiye’de kulüplerin profesyonelce yönetilmediğini söylediğimiz Bolingbroke, “Bu Avrupa’da birçok kulübün önemli bir sorunu. Kulüpler şirket gibi, profesyonelce yönetilmeli” dedi.

KOÇ’A SUNUM YAPACAK

Uzun yıllar Manchester United ve İnter Milan’da üst düzey yönetici olarak görev yapan Michael Bolingbroke’nin Türkiye’ye geliş nedenlerinden biri Fenerbahçelileri de yakından ilgilendiriyor. Bilindiği gibi, Fenerbahçe’de 2-3 Haziran’daki seçimli kongre öncesi mevcut Başkan Aziz Yıldırım ile Başkan adayı Ali Koç tam gaz çalışmalarını sürdürüyor. Michael Bolingbroke’nin de Ali Koç’un davetlisi olarak Türkiye’ye geldiği ve dün akşam 1907 Fenerbahçe Derneği üyelerine spor kulüplerinde kurumsal ve profesyonel yönetim üzerine detaylı bir sunum yaptığı öğrenildi.