Manchester United - Watford düellosu

Manchester United ve Watford, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 78 puanlı Manchester United 2. sırada bulunuyor, Watford 41 puana sahip ve 13. sırada. Manchester United, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Watford, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 458. İddaa'da Manchester United kazanır 1.20, berabere biter 4.75, Watford kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Manchester United son hafta oynanan Crystal Palace maçında 2-0 kazandı.

Watford ise Manchester City maçında 0-5 yenildi.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Manchester United, 37 gol attı ve 9 gol yedi.

Watford ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Watford, 17 gol atarken 32 gol yedi.