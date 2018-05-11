İngiltere Premier Lig'de West Ham United ile 0-0 berabere kalan Manchester United puanını 78'e çıkararak ikinciliği garantiledi.

Ligin 37. hafta maçında Manchester United deplasmanda West Ham United ile karşılaştı.

Karşılaşmada iki takım futbolcuları da 90 dakika boyunca gol atamayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United puanını 78'e çıkararak ligin bitimine bir hafta kala şampiyon Manchester City'nin ardından ikinci olmayı garantiledi. West Ham United ise 39 puanla 15. sırada kaldı.