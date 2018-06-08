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Bu grupta oyuncusu Matic'in Sırbistan formasıyla sahne alacağını hatırlatan Mourinho; "Oyuncularımın kazanmasını istiyorum... Ancak aynı zamanda tatil yapmaları da gerek... Bu nedenle ikinci sıraya İsviçre'yi yerleştiriyorum... Üzgünüm Nemanja ancak tatile ihtiyacın var" dedi.