Mancini, Cenk Tosun'u reddetmiş

Cenk Tosun 2014'te Gaziantepspor'dan ayrılarak bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu. Milliyet'in iddiasına göre milli yıldız Beşiktaş'tan önce Galatasaray'a önerilmiş! İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin adamın Cenk'i yetersiz bulması yüzünden transferinin gerçekleşmediği bildirildi. Ancak Cenk ile Galatasaray'ın mazisi daha eskiye dayanıyor!

2011 yılında genel menajer olan Adnan Sezgin'in Bundesliga'da Frankfurt kadrosundaki milli oyuncu için yoğun çaba harcarken 18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray yerine forma şansı bulabileceği Gaziantep'i tercih etmişti. Kırmızı-siyahlılar futbolcunun bonservisi için 550 bin Euro vermişti.

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