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Mancini adım adım İtalya Milli Takımı'na...

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin Zenit ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Mancini'nin İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor. Roberto Mancini, 2017 yılından bu yana Zenit'i çalıştırıyordu.