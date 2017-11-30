Manço kardeşlerden annelerine sürpriz kutlama

Cadde’nin haberine göre, Doğukan ve Batıkan Manço, sosyal medya üzerinden gün içinde daha önce yayınlanmamış anne-oğul fotoğraflarıyla anneleri Lale Manço Ahıskalı'nın doğum gününü kutladı.
'Kadına Şiddetle Mücadele Çalıştayı'na konuşmacı olarak katılmak üzere yaşadığı Gökova'dan İstanbul'a gelen Lale Manço Ahıskalı, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.
Oğulları ve Manço Prodüksiyon ekibiyle yemeğe gideceğini zanneden Lale Hanım, karşısında yakın dostlarını görünce çok mutlu oldu. 65 yaşına giren Lale Manço Ahıskalı’nın şaşkınlığı ve mutluluğu dikkat çekti.
Doğukan ve Batıkan Manço; "Ciddi bir ekip çalışması yaptık. Annemizi İstanbul'a getirmekten, Serdar Ağabey'in Amerika'dan telefonla tüm arkadaşlarını mekana toplamasına kadar organize ettik. Hiçbir şey anlamaması için titiz davrandık. Annemizin yüzündeki şaşkınlık ve sonrasındaki büyük mutluluk paha biçilmezdi. İyi ki bizim annemiz" diyerek geceyi özetledi.
Lale Hanım'ın iş seyahati nedeniyle Amerika'da olan eşi Serdar Ahıskalı, gönderdiği tek kırmızı gül ve görüntülü aramayla geceye katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.