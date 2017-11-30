Manço kardeşlerden annelerine sürpriz kutlama

Cadde’nin haberine göre, Doğukan ve Batıkan Manço, sosyal medya üzerinden gün içinde daha önce yayınlanmamış anne-oğul fotoğraflarıyla anneleri Lale Manço Ahıskalı'nın doğum gününü kutladı.



'Kadına Şiddetle Mücadele Çalıştayı'na konuşmacı olarak katılmak üzere yaşadığı Gökova'dan İstanbul'a gelen Lale Manço Ahıskalı, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.



Oğulları ve Manço Prodüksiyon ekibiyle yemeğe gideceğini zanneden Lale Hanım, karşısında yakın dostlarını görünce çok mutlu oldu. 65 yaşına giren Lale Manço Ahıskalı’nın şaşkınlığı ve mutluluğu dikkat çekti.



Doğukan ve Batıkan Manço; "Ciddi bir ekip çalışması yaptık. Annemizi İstanbul'a getirmekten, Serdar Ağabey'in Amerika'dan telefonla tüm arkadaşlarını mekana toplamasına kadar organize ettik. Hiçbir şey anlamaması için titiz davrandık. Annemizin yüzündeki şaşkınlık ve sonrasındaki büyük mutluluk paha biçilmezdi. İyi ki bizim annemiz" diyerek geceyi özetledi.



Lale Hanım'ın iş seyahati nedeniyle Amerika'da olan eşi Serdar Ahıskalı, gönderdiği tek kırmızı gül ve görüntülü aramayla geceye katıldı.

Batıkan Manço

Doğukan Manço

lale manço ahıskalı

Serdar Ahıskalı