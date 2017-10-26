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Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, C vitamini deposu mandalinanın kanserden diyabete kadar birçok ciddi kronik rahatsızlığa karşı faydalı olduğunu ifade ederek, bu kış meyvesinin bol bol tüketilmesini önerdi, gözlerden kemiklere hatta cildi güzelleştirmeye kadar daha birçok faydasını anlattı.