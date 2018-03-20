Mandalinacı Veysel adıyla tanınan Veysel Mutlu, bugün Seda Sayan'la programına konuk olacak. Daha önce de Seda Sayan'la programına katılan Veysel Mutlu ile Seda Sayan'ın düeti renkli görüntülere sahne olmuştu. Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir? Veysel Mutlu kaç yaşında? İşte Veysel Mutlu'nun hayat hikayesi...

VEYSEL MUTLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Veysel Mutlu 1996 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Muşlu olan Mutlu, Bursa'da 10 yıldır pazarcılık yapıyor. Pazarda mandalina satarken Ahmet Şafak'ın Vay Delikanlı Gönlüm şarkısını kendi yorumuyla söylediği video ile sosyal medyada kısa sürede ünlü oldu. Daha sonra Beyaz Show programına katılan Veysel Mutlu, 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısını prodüksiyon ortamında seslendirerek müzik dünyasına giriş yaptı.

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