Mandalinada rekolte düştü fiyatlar arttı

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er yaptığı açıklamada, narenciye ürünlerinde 2 yılda bir rekoltede düşüklük olduğunu söyledi.
Ege'de mandalina rekoltesindeki düşüklüğün hem ihracatta hem de iç piyasada fiyatların yükselmesine neden olduğunu belirten Er, bu artışın bazı raflardaki etiketlere katlamalı yansıtıldığını öne sürdü.
Er, "Mandalina halde en fazla 3 lira ancak bazı yerlerde 6 liraya satışa sunulduğunu görüyoruz. Özellikle süpermarketlerde gördüğümüz bazı etiketleri biz de şaşıyoruz" dedi.
İzmir'de satsuma cinsi mandalinanın diğer mandalinalara göre daha lezzetli olduğunu ifade eden Er, tüketicilerin de lezzetinden dolayı bu mandalinayı tercih ettiğini belirtti.
"GEÇEN YIL 50 KURUŞ OLAN MANDALİNA BU YIL 1 LİRA"
Seferihisar Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Gülbağ da 2016 yılında rekoltenin çok olduğunu, bu yüzden fiyatların düştüğü ifade etti.
İzmir bölgesinde ise bu yıl bazı ağaçlardan hiç meyve alınmadığını kaydeden Gülbağ, "Geçen yıl bahçede 50 kuruşa satılan İzmir satsuması bu yıl 1 liraya gidiyor. Bu da ister istemez pazarlardaki fiyatlara yansıyor." diye konuştu.
Rekolte düşüklüğünün mevsim şartlarından kaynaklandığını aktaran Gülbağ, şöyle devam etti:
"Mart ayında çiçek tutan ağaçlarımız sert iklim koşullarından dolayı doğuş gerçekleştiremedi. Bir ağaçtan ortalama 100 kilo mandalina alıyorsak, bu yarıya düştü. Hatta bazı yerlerde hiç meyve vermeyen ağaçlarımız var. Ürün az olunca ister istemez fiyatlarda da artış oldu."
Gülbağ, mandalina ihracatında yaşanan düşüklüğün de rekolteden kaynaklandığını sözlerine ekledi.
"EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA"
Bölgenin önde gelen yaş sebze meyve ihracatçılarından Hayrettin Uçak ise özellikle iç pazarda fiyatın yüksek olmasına rağmen mandalinaya talebin çok olduğunu kaydetti.
Dış pazarda Türkiye'den giden mandalinanın lezzetiyle tercih sebebi olduğuna dikkati çeken Uçak, "Dünyanın birçok noktasına gönderiyoruz. Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu'da bizim ürünlerimiz çok tüketiliyor zaten. Bu yıl en çok Rusya'ya mandalina gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz." diye konuştu.
AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye, 2016'nın ilk 10 ayında 18 milyon 505 bin dolarlık mandalina ihracatı yaparken bu rakam 2017'nin aynı döneminde yüzde 48 azalarak 9 milyon 567 bin dolar olarak gerçekleşti.
Bu yıl mandalina ihracatı en fazla 4 milyon 878 bin dolarla Rusya yapılırken ikinci sırayı 1 milyon 400 bin dolarla Irak, üçüncü sırayı da 1 milyon 93 bin dolarla Ukrayna aldı.
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