Alınan bilgiye göre, Kızılyer Mahallesi'nde çiftçilik yapan M.Y. (45) Orta Arık mevkisindeki tarlasında 20 H 9775 plakalı kamyoneti ile geri manevra yapmaya çalışırken, annesinin uyuttuktan sonra tarladaki plastik kasaların yanına yatırıp üzerini örttüğü oğlu Abdullah Yasin Y'ye çarptı.

AA'nın haberine göre, babası ve yakınlarınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan minik Abdullah Yasin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan baba M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilecek.

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