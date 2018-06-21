Manisa AK Parti milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Manisa AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AKP'nin Manisa Milletvekili listesi...

Manisa Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 MURAT BAYBATUR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 2 UĞUR AYDEMİR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR 3 İSMAİL BİLEN YÜKSEK AVUKAT 4 SEMRA KAPLAN KIVIRCIK YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 5 MEHMET ALİ ÖZKAN YÜKSEK AVUKAT 6 GÜZİDE İÇEN KASAP YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 7 OZAN ERDEM YÜKSEK SİYASETÇİ/YASAMA GÖREVLİSİ 8 MEHMET SENCER TÜRKMEN YÜKSEK ECZACI 9 SAMED ZENGİNOĞLU ORTA ÖĞRENCİ 10 SERKAN EREN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYI MURAT BAYBATUR:"ZAFER CUMHUR İTTİFAKININ OLACAKTIR"

Suruç’taki hain saldırıyla ilgili konuşan AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Manisa 1. sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, “Biz liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Allah’ın izniyle her zaman ifade ettiğimiz gibi kefenimizi giyerek yola çıkan bir siyasi hareket olarak bu ve buna benzer ahlaksız vandallıklara pabuç bırakmayacak kadar cesaretli, dik ve onurlu insanlarız” dedi.

AK Parti Manisa İl Teşkilatı Yunusemre ve Şehzadeler ilçe teşkilatlarıyla birlikte il binasında bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Manisa 1. sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, milletvekili adayları, il ve ilçe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları üyesi partililer katıldı.

Partililerin ve vatandaşların bayramlarını kutlayarak konuşmasına başlayan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, “Çok ciddi şekilde sahadayız. Girilmedik yer kalmadı koşturma içerisinde, sıkılmadık el bırakmamaya çalışıyoruz. Bu konuda cumhurbaşkanımıza layık bir teşkilat mensupları olarak çalışma gayretlerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzde 8 günlük bir süreç var. Bu süre zarfında da yine tüm kademelerimizle beraber vatandaşlarımızla beraber olacağız. Çok ciddi bir teveccüh var. İnsanlar gerçekten AK Parti milletvekili adaylarını, milletvekillerini görünce bağrına basıyor, teşkilat mensuplarını bağrına basıyor. Cumhurbaşkanlığına verecekleri her oyu yine AK Parti milletvekilleri için de her daim vereceklerini söylüyorlar. Bizlerde bu çalışmalarla milletimize layık olma gayreti içindeyiz. Ülkemizde AKParti’ye ve Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına müthiş bir karşılık var. İnşallah güçlü meclis güçlü, güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü Türkiye diyoruz. BU konuda bizleri yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum, hepinizin ve tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum” dedi.

"ZAFER CUMHUR İTTİFAKININ OLACAKTIR"



Yaptıkları seçim çalışmalarından da bahseden Baybatur, “Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şimdi son haftaya giriyoruz. İnşallah tempomuzu 5’, 6’ya katlayarak hızlı bir şekilde bütün sahada, bütün arazide olarak çalışmalarımızı tamamlayacağız ve 24 Haziran’da inşallah ben inanıyorum ki hem Türkiye’de hem Manisa’da zafer yine AK Parti’nin olacaktır. Zafer Recep Tayyip Erdoğan’ın olacaktır. Zafer Cumhur İttifakının olacaktır diyorum. Nice bayramlara, Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin” dedi.