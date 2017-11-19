Manisa Alaşehir'de tartıştığı eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 37 yaşındaki Şirvan Y., iddiaya göre tartıştığı eşi Saim A. tarafından pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.



Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saim A. (35), eşi Şirvan Y. (37) ile tartışmaya başladı.



POMPALI TÜFEKLE YAKIN MESAFEDEN 3 EL ATEŞ ETTİ



Tartışmanın büyümesiyle birlikte Saim A. pompalı tüfeğini alarak eşi Şirvan Y.'ye yakın mesafeden üç el ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Şirvan Y. olay yerine gelen yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.



KADININ VÜCUDUNDAN 35 ADET SAÇMA ÇIKARILDI



Burada ilk müdahalesi yapılan Şirvan Y.'nin vücudundan 35 adet saçma çıkarılmasının ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



SUÇUNU İTİRAF EDİP POLİSE TESLİM OLDU



Öte yandan, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Saim A.'nın suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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