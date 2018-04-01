TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Bergama Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bitime 5 hafta kala TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Manisa Büyükşehir Belediyespor, 8. dakikada Olcay Turhan ve 35. dakikada Ali Öztürk'ün golleriyle 2-0 üstün tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda 68. dakikada Tufan Deniz Gelen'in golüne engel olamasa da müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da iki kez sarı kartla cezalandırılan Umut Kaya, 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. En yakın rakipleri Bayburt Grup Özel İdare ve Bayrampaşa'nın 17'şer puan önünde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, diğer Manisa temsilcisi Grandmedical Manisaspor'un Spor Toto 1. Lig'e veda ettiği gün gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alma hakkını kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk kez TFF 2. Lig'de mücadele edecek.