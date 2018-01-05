Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Arif Seyhun Kışlası'na 1 ay önce katılan, ismi açıklanmayan bir askerin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu için gözaltına alındığı öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'TAN YAKALAMA KARARI

DHA'nın haberine göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nce, acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Acemi asker, geçen yıl 16 Aralık'ta gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İsmi açıklanmayan askerin, terör örgütü DEAŞ'ın canlı bombacısı olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.

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Terör örgütü

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