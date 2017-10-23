Başına cam tabla düşen acil servis doktoru ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel hastanenin acil servis bölümünde nöbetçi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, çay içmek için servis önündeki banka oturdu.

AA'nın haberine göre; Uzar arkadaşlarıyla sohbet ederken başına hastanenin yanındaki bir binanın son katından cam tabla düştü.

Olayda yaralanan ve aniden yere yığılan doktora ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı.

Görevli olduğu hastanede tedavi altına alınan Uzar'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Şehzadeler İlçesi